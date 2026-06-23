Fenerbahçe Beko iki oyuncusuna veda etti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde üst üste üçüncü kez şampiyon olmasının ardından takımla yolları ayrılan isimler art arda açıklanmaya başladı. Nando De Colo’nun kariyerini Süper Lig şampiyonluğuyla sonlandırmasının ardından takımın önemli isimlerinden Khem Birch ve Devon Hall ile de yollar ayrıldı.

2006 yılında başladığı profesyonel basketbol kariyerinde kazandığı başarılarla Avrupa basketbolunun önemli isimleri arasına adını yazdıran, 2019-22 ve 2025-26 sezonlarında sarı-lacivertli takımda forma giyen Nando De Colo’nun kariyerini Süper Lig şampiyonluğuyla noktalamasının ardından takımın önemli isimlerinden Khem Birch ve Devon Hall ile de ayrılık kararı verildi.

2024-25 ve 2025-26 sezonlarında Fenerbahçe Beko forması giyen Khem Birch ve 2024-25 sezonu öncesi kadroya katılan forma giydiği iki sezon boyunca kazanılan önemli başarılarda pay sahibi olan Devon Hall ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulüpten bugün yapılan ilk açıklamada Khem Birch ile ilgili olarak, “Tarihimizin ikinci EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere, formamızla 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan oyuncumuz Khem Birch’e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz” denildi.

Ardından, sarı-lacivertli kulüpten Devon Hall ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çubuklu formamızla, 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Devon Hall’a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz”