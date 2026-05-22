Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague Final Four mücadelesi Tivibu’da

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, Avrupa’nın en büyüğünün belirleneceği EuroLeague Final Four heyecanını ekranlara taşıyor. Yarı finale yükselen temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile eşleşirken diğer tarafta gözler Valencia Basket ve Real Madrid karşılaşmasına çevriliyor. 22 Mayıs Cuma günü tek maç üzerinden oynanacak eşleşmelerin ardından 24 Mayıs Pazar günü final müsabakası gerçekleşecek. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun Atina'da OAKA Altion'da Olympiakos karşısına 18:00’da çıkacağı karşılaşma Tivibu üzerinden S Sport’tan naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko art arda kupayı müzeye götürmek istiyor

Normal sezonu 4. sırada tamamlayarak play-off'a kalan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off aşamasında oynadığı iyi oyunla dikkatleri üzerine çekmişti. Play-off'ta Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelen ve seriyi 3-1 yenerek Final Four'a yükselen Fenerbahçe Beko Final Four’da Olympiakos ile eşleşti.

Koç Jasikevicius’un önderliğinde kupa yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe Beko, yarı final eşleşmesinde Olympiakos ile 22 Mayıs Cuma günü 18:00’da parkeye çıkacak. Atina'da OAKA Altion'da düzenlenen EuroLeague Final Four’un diğer ayağında ise Valencia Basket ile Real Madrid 21:00’da karşı karşıya gelecek. Final mücadelesi ise 24 Mayıs Pazar günü saat 21:00'da oynanacak.