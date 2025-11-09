  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe Beko'nun maçlarına İsrailli taraftarlar alınmayacak
Takip Et

Fenerbahçe Beko'nun maçlarına İsrailli taraftarlar alınmayacak

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maçlarında İsrailli taraftarlar salona alınmayacak.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe Beko'nun maçlarına İsrailli taraftarlar alınmayacak
Takip Et

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde çift maç haftasında önce Maccabi Rapyd'i ardından Hapoel IBI'yi Almanya'da konuk edecek.

Her iki müsabakada da İsrailli taraftarlar yer almayacak. SAP Garden'da oynanacak müsabakalarda yoğun güvenlik önlemi olacak. Sarı-lacivertli takım, 11 Kasım'da Maccabi Rapyd'le, 13 Kasım'da da Hapoel IBI ile karşı karşıya gelecek.

11 bin 500 koltuk kapasiteli SAP Garden'daki maçlarda, üst kat olarak nitelendirilen tribünler boş bırakılacak. Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşmalar için 7 bine yakın bilet satışa çıkardı.

Daha önce Litvanya'da konuk etmişti

Fenerbahçe Beko, geride kalan 2 sezonda İsrail ekibi Maccabi Rapyd'i Litvanya'da konuk etmişti.

2023-2024 sezonunda Maccabi Rapyd'le Panevezys kentinde bulunan Kalnapilio Arena'da karşılaşan sarı-lacivertliler, geçen sezon ise İsrail takımıyla Litvanya'nın Zalgiris kentindeki Zalgirio Arena'da karşı karşıya gelmişti.

Fenerbahçe Beko, bu sezon lige alınan Hapoel IBI'le Avrupa Ligi'nde ilk kez karşılaşacak.

Dilovası’nda patlama yaşanan tesisin daha önce şikayet edildiği ileri sürüldüDilovası’nda patlama yaşanan tesisin daha önce şikayet edildiği ileri sürüldüGündem
Spor
Kocaelispor - Galatasaray maçında seyirci rekoru kırıldı
Kocaelispor - Galatasaray maçında seyirci rekoru kırıldı
İrlanda Futbol Federasyonu, İsrail'in futboldan men edilmesi için UEFA'ya başvuracak
İrlanda Futbol Federasyonu, İsrail'in futboldan men edilmesi için UEFA'ya başvuracak
Montella, İrfan Can Kahveci'yi milli takıma çağırmıştı: Kararın perde arkası ortaya çıktı
Montella, İrfan Can Kahveci'yi milli takıma çağırmıştı: Kararın perde arkası ortaya çıktı
jose Mourinho’nun Fenerbahçe'ye faturası dudak uçuklattı!
jose Mourinho’nun Fenerbahçe'ye faturası dudak uçuklattı!
Futbolda milli mesai yarın başlayacak
Futbolda milli mesai yarın başlayacak
İddia | 600 futbolcu yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifade verecek
İddia | 600 futbolcu yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifade verecek