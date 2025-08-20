  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe - Benfica maçı TRT 1 şifresiz izleme frekansı! TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır?
Takip Et

Fenerbahçe - Benfica maçı TRT 1 şifresiz izleme frekansı! TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır?

Fenerbahçe - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçını TRT 1 ekranlarından izlemek isteyen taraflarlar "TRT 1 Sinyal Yok" uyarısıyla karşılaştı. Taraftarlar, karşılaşmayı kaçırmamak için TRT 1 frekans ayarları ve uydu bilgilerini araştırıyor. İşte adım adım TRT 1 uydu ayarı ve frekans bilgileri...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe - Benfica maçı TRT 1 şifresiz izleme frekansı! TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır?
Takip Et

Fenerbahçe – Benfica maçını TRT 1’den izlemek isteyen izleyiciler, zaman zaman karşılaşılan “sinyal yok” hatasını çözmek için frekans ayarlarını güncellemesi gerekir. Bu sorun genellikle uydu bağlantısı veya eski frekans ayarlarından kaynaklanıyor.

TRT 1 frekans güncelleme işlemleri, menü veya kurulum üzerinden kolayca yapılabiliyor. Aşağıdaki adımları izleyerek maç yayınını kesintisiz şekilde takip edebilirsiniz.

“TRT 1 Sinyal Yok” Hatasının Nedenleri

Türkiye’nin en köklü kanallarından TRT 1, milyonlarca izleyiciyi ekran başına topluyor. Ancak zaman zaman “sinyal yok” uyarısıyla karşılaşabilirsiniz. Bu sorun genellikle şu nedenlerden kaynaklanır:

  • Uydu anteninin yanlış yönlenmesi

  • Eski veya hatalı frekans ayarları

  • BISS Key şifrelemesi (özellikle UEFA gibi uluslararası yayınlarda)

TRT 1 Sinyal Sorunu Nasıl Çözülür?

Kesintisiz yayın için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz:

1. Kablo ve Anten Kontrolü

  • Uydu alıcınıza bağlı kabloların sıkıca takılı olduğundan emin olun.

  • Anten yönünü kontrol edin; Türksat 4A uydusuna doğru hizalanmalıdır.

  • Gerekirse profesyonel bir uydu teknisyeninden yardım alın.

2. TKGS Güncelleme

  • Kumandanızdan Menü → Kurulum → Kanal Ayarları → TKGS Güncelle adımlarını izleyin.

  • Güncelleme tamamlandıktan sonra TRT 1 HD kanalını kanal listenizden kontrol edin.

3. Manuel Frekans Ayarı

TKGS güncellemesi sorunu çözmezse manuel frekans ekleyebilirsiniz:

  • Menü → Ayarlar → Manuel Kanal Arama veya TP Ekle

  • Güncel TRT 1 frekans bilgilerini girin:

    • Uydu: Türksat 4A

    • Frekans: 11794 MHz

    • Polarizasyon: Dikey (V)

    • Sembol Oranı: 30000

    • FEC: 3/4

  • Okey ile kaydedin, Exit ile menüden çıkın.

  • Yeni eklenen kanallar listenin sonuna eklenecektir; TRT 1 HD’yi bulun ve yayını kontrol edin.

 

TRT 1 BISS Key Şifresi Nasıl Alınır?

Bazı uluslararası maçlar ve özel yayınlarda TRT 1 BISS Key şifrelemesi kullanır. Bu durumda manuel frekans ekleyerek sorunu çözebilirsiniz:

  • Kumandanızdan Menü tuşuna basın.

  • TP Ekle seçeneğine gidin.

  • Güncel frekans bilgilerini girin (11794 MHz, Dikey, 30000, FEC 3/4).

  • Okey ile kaydedin ve menüden çıkın.

  • Kanal listesinde TRT 1 HD’yi bulun ve yayın keyfini kesintisiz sürdürün.

TRT 1 Hangi Kanalda? | 2025 Güncel Kanal Listesi

Platform SD Kanal HD Kanal
Digiturk 23 323
D-Smart 426 26
Dijital Kablo / Kablo TV 900 22
Analog Kablo Türksat 2S 04
IPTV / Tivibu 22 9
Spor
Anadolu Efes’in One Team Projesi Antalya’da özel sporcularla buluştu
Anadolu Efes’in One Team Projesi Antalya’da özel sporcularla buluştu
"TRT 1 sinyal yok" hatası nasıl çözülür? TRT BISS Key şifresi nasıl alınır? İşte yanıtı...
"TRT 1 sinyal yok" hatası nasıl çözülür? TRT BISS Key şifresi nasıl alınır? İşte yanıtı...
Fenerbahçe-Benfica maçının ilk 11'leri belli oldu! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Fenerbahçe-Benfica maçının ilk 11'leri belli oldu! İşte Kerem Aktürkoğlu kararı
Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
TFF: Kulüp başkanı, 25 futbolcu ve teknik ekip 'bahis' iddiasıyla PFDK'ya sevk edildi!
TFF: Kulüp başkanı, 25 futbolcu ve teknik ekip 'bahis' iddiasıyla PFDK'ya sevk edildi!
A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı biletleri satışa çıktı
A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı biletleri satışa çıktı