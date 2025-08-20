Fenerbahçe - Benfica maçı TRT 1 şifresiz izleme frekansı! TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır?
Fenerbahçe - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçını TRT 1 ekranlarından izlemek isteyen taraflarlar "TRT 1 Sinyal Yok" uyarısıyla karşılaştı. Taraftarlar, karşılaşmayı kaçırmamak için TRT 1 frekans ayarları ve uydu bilgilerini araştırıyor. İşte adım adım TRT 1 uydu ayarı ve frekans bilgileri...
Fenerbahçe – Benfica maçını TRT 1’den izlemek isteyen izleyiciler, zaman zaman karşılaşılan “sinyal yok” hatasını çözmek için frekans ayarlarını güncellemesi gerekir. Bu sorun genellikle uydu bağlantısı veya eski frekans ayarlarından kaynaklanıyor.
TRT 1 frekans güncelleme işlemleri, menü veya kurulum üzerinden kolayca yapılabiliyor. Aşağıdaki adımları izleyerek maç yayınını kesintisiz şekilde takip edebilirsiniz.
“TRT 1 Sinyal Yok” Hatasının Nedenleri
Türkiye’nin en köklü kanallarından TRT 1, milyonlarca izleyiciyi ekran başına topluyor. Ancak zaman zaman “sinyal yok” uyarısıyla karşılaşabilirsiniz. Bu sorun genellikle şu nedenlerden kaynaklanır:
-
Uydu anteninin yanlış yönlenmesi
-
Eski veya hatalı frekans ayarları
-
BISS Key şifrelemesi (özellikle UEFA gibi uluslararası yayınlarda)
TRT 1 Sinyal Sorunu Nasıl Çözülür?
Kesintisiz yayın için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz:
1. Kablo ve Anten Kontrolü
-
Uydu alıcınıza bağlı kabloların sıkıca takılı olduğundan emin olun.
-
Anten yönünü kontrol edin; Türksat 4A uydusuna doğru hizalanmalıdır.
-
Gerekirse profesyonel bir uydu teknisyeninden yardım alın.
2. TKGS Güncelleme
-
Kumandanızdan Menü → Kurulum → Kanal Ayarları → TKGS Güncelle adımlarını izleyin.
-
Güncelleme tamamlandıktan sonra TRT 1 HD kanalını kanal listenizden kontrol edin.
3. Manuel Frekans Ayarı
TKGS güncellemesi sorunu çözmezse manuel frekans ekleyebilirsiniz:
-
Menü → Ayarlar → Manuel Kanal Arama veya TP Ekle
-
Güncel TRT 1 frekans bilgilerini girin:
-
Uydu: Türksat 4A
-
Frekans: 11794 MHz
-
Polarizasyon: Dikey (V)
-
Sembol Oranı: 30000
-
FEC: 3/4
-
-
Okey ile kaydedin, Exit ile menüden çıkın.
-
Yeni eklenen kanallar listenin sonuna eklenecektir; TRT 1 HD’yi bulun ve yayını kontrol edin.
TRT 1 BISS Key Şifresi Nasıl Alınır?
Bazı uluslararası maçlar ve özel yayınlarda TRT 1 BISS Key şifrelemesi kullanır. Bu durumda manuel frekans ekleyerek sorunu çözebilirsiniz:
-
Kumandanızdan Menü tuşuna basın.
-
TP Ekle seçeneğine gidin.
-
Güncel frekans bilgilerini girin (11794 MHz, Dikey, 30000, FEC 3/4).
-
Okey ile kaydedin ve menüden çıkın.
-
Kanal listesinde TRT 1 HD’yi bulun ve yayın keyfini kesintisiz sürdürün.
TRT 1 Hangi Kanalda? | 2025 Güncel Kanal Listesi
|Platform
|SD Kanal
|HD Kanal
|Digiturk
|23
|323
|D-Smart
|426
|26
|Dijital Kablo / Kablo TV
|900
|22
|Analog Kablo Türksat
|2S 04
|–
|IPTV / Tivibu
|22
|9