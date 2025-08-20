Fenerbahçe-Benfica maçının ilk 11'leri belli oldu! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Fenerbahçe-Benfica maçının ilk 11'leri belli oldu! Kerem Türkoğlu'nun Fenerbahçe'ye karşı oynayıp oynamayacağı da belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Portekiz ekibi Benfica'yı konuk ediyor.
Stat: Chobani
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Dominik Schaal (Almanya)
Maça dakikalar kala ilk 11'ler de belli oldu.
Keren Aktürkoğlu kararı
Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe maçı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe: İrfan, Mert, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, En-Nesyri, Duran
Benfica: Trubin, Dedić, António Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo, Richard Ríos, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis