Fenerbahçe, beraberlikle yetindi

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşırken, müsabakadan beraberlikle ayrıldı. Maçta 63. dakikada öne geçen sarı-lacivertliler skoru koruyamadı ve 81. dakikada kalesinde golü gördü. Bu sonuçla Kanarya ligde son 2 haftada 4 puan kaybetti. Fenerbahçe, bu sezon evinde Corendon Alanyaspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, dış sahada ise Göztepe, Kasımpaşa, Samsunspor ve Başakşehir ile yenişemedi.

Tedesco’nun öğrencileri bu sonuçla puanını 33'e yükseltti ve lider Galatasaray ile puan farkı 3'e çıktı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Kadıköy'de Konyaspor ile karşılaşacak.

Son 5 maçta kalesini gole kapatamadı

Fenerbahçe bu sezon 15 haftada kalesinde 14 gol gördü. Son olarak 27 Ekim'de Gaziantep FK deplasmanında 4-0 kazanan sarı-lacivertliler, sonrasında oynadığı 5 maçta da kalesinde gole engel olamadı. Kanarya ayrıca bu sezon 5 maçta gol yemedi.

İlk yarıdan notlar

5. dakikada Jhon Duran’ın sağ taraftan içeriye çevirdiği topu alan Talisca'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla uzak köşeden dışarı gitti.

7. dakikada Oğuz Aydın, Duran ile girdiği verkaç sonrası sol taraftan ortasını açtı. Fred’in yakın direk dibinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarparak dışarı çıktı.

27. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kısa pasında topu önünde bulan Kemen'in ceza yayı gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak soldan dışarı gitti.

39. dakikada Kemen'in pasında topla buluşan Shomurodov'un sol çaprazdan vuruşunda kaleci Edersen topa sahip oldu.

45+2. dakikada Harit'in kendi yarı sahasından çıkarken yaptığı pas hatasında top ceza sahası girişinde Edson Alvarez'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan gelişine vuruşta top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Harit’in sol taraftan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kemen'in sol çaprazdan şutunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada Asensio'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol alt köşeden ağlara buluştu. 0-1

74. dakikada Harit'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta uzak köşede Bertuğ, kafayla topu içeri çevirdi. Altıpas önündeki Fred'in vuruşunda meşin yuvarlak az fakla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

76. dakikada Asensio'nun ara pasında topla buluşan En-Nesyri'nin sol taraftan ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Muhammed gole izin vermedi.

81. dakikada Kemen'in sağ taraftan çizgiye indikten sonra yaptığı ortada Bertuğ Yıldırım, kaleci Ederson'u aşan meşin yuvarlağı arka direkte kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-1