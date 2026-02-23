Fenerbahçe beraberlikle yetindi

Fenerbahçe, 90+5'te Asensio ile 1-0 öne geçerken Kasımpaşa, 90+11'de Allevinah ile skoru 1-1'taşıdı.

İlk yarıdan notlar

14. dakikada Asensio’nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Musaba’nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

15. dakikada Benedyczak’in pasında topla buluşan Diabate’nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Levent Mercan’ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Asensio’nun kafa vuruşunda top kaleci Gianniotis’te kaldı.

45+1. dakikada Musaba'nın pasında Asensio'nun ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

45+3. dakikada Cenk'in pasında sol tarafta topla buluşan Diabate'nin vuruşunda kaleci Ederson topu kontrol etti.

İkinci yarıdan notlar

49. dakikada Nene’nin sol taraftan ortasında penaltı noktası üzerinde Yiğit Efe’nin vuruşunda top üstten auta gitti.

59. dakikada Levent’in sol taraftan ortasında ceza sahası içindeki Talisca’nın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis, topu kontrol etti.

66. dakikada Kante’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Semedo’nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

90+3. dakikada Ben Ouanes, Yiğit Efe Demir ile girdiği hava topu mücadelesi sonrası faul yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı karıdan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

90+5. dakikada Nene'nin sol taraftan ortasında Asensio'nun ceza yayı içerisinden sol ayağıyla gelişine vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 1-0

90+11. dakikada Benedyczak'ın soldan ortasında Baldursson'un kafayla indirdiği topu kale alanında Allevinah tamamladı. 1-1