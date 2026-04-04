Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini kayıpsız geçmek istiyor: Kadroda tek eksik var

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın saat 20.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek.

Chobani Stadyumu'ndaki mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek.

Bu mücadele iki ekibin arasındaki 364'üncü randevu olacak. Bugüne kadar tüm kulvarlarda oynanan 363 karşılaşmanın 136 tanesini Fenerbahçe kazanırken Beşiktaş, 130 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ile Beşiktaş rekabetinde 97 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 504 golüne Beşiktaş, 463 golle yanıt verdi.

Sarı-lacivertli ekipte tek eksik

Zorlu derbi mücadelesi öncesinde sarı-lacivertli ekipte sadece 1 eksik bulunuyor. Sakatlığı sebebiyle ameliyat olan 28 yaşındaki Meksikalı futbolcu Edson Alvarez, yarın takımda yer alamayacak. Tedavisi tamamlanan ve çalışmalara başlayan Levent Mercan için son karar maç saatinde verilecek.

Skriniar geri dönüyor

Fenerbahçe'nin 19 Şubat'ta UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Nottingham Forest'ı konuk ettiği maçta sakatlanarak 29'uncu dakikada oyundan çıkan Milan Skriniar, sakatlığını atlattı ve oynayabilecek duruma geldi.

Sarı-lacivertli ekibin oynadığı son 7 maçta forma giyemeyen 31 yaşındaki savunmacı, Beşiktaş derbisinde formasına kavuşacak. Milli ara sonrasında takımla birlikte antrenmanlara başlayan Skriniar'ın Beşiktaş karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Tedesco'nun 5'inci derbisi

40 yaşındaki teknik direktör Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de 5'inci derbisine çıkacak. Süper Lig'de Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup edip Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalan Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda siyah-beyazlı ekibe 2-1 mağlup oldu. Süper Kupa finalinde ise Galatasaray'ı 2-0 yenen sarı-lacivertliler, kupanın sahibi olmuştu.

Kart sınırında 6 futbolcu var

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 6 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte; Kerem Aktürkoğlu, Matteo Guendouzi, Nelson Semedo, Anthony Musaba, Archie Brown ve Mert Müldür derbide kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Sarı-lacivertli ekipte cezalı duruma düşen futbolcu olması halinde Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda oynanacak Zecorner Kayserispor maçında forma giyemeyecek.