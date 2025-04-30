  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yönetecek hakem belli oldu
Takip Et

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yönetecek hakem belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yönetecek hakem belli oldu
Takip Et

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

İki takımın da hedefi puan yükseltmek

Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri sezonun son kritik maçlarında. İki takımın da hedefi puan yükseltmek. Sarı lacivertli takımın evinde oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı. 

Dev maç 4 Mayıs Pazar günü oynanacak

Süper Lig 34. haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı 4 Mayıs Pazar günü oynanacak. Şükrü Saraçoğlu'nda Yasin Kol yönetiminde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ekrem İmamoğlu'nun toplantı yaptığı otelin müdürleri adli kontrolle serbest bırakıldıEkrem İmamoğlu'nun toplantı yaptığı otelin müdürleri adli kontrolle serbest bırakıldıGündem

 

New York borsası düşüşle açıldıNew York borsası düşüşle açıldıFinans

 

 

 

Spor
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Efsane İngiliz futbolcudan Arda Güler tepkisi: Ancelotti'ye ateş püskürdü!
Efsane İngiliz futbolcudan Arda Güler tepkisi: Ancelotti'ye ateş püskürdü!
Sporun yeni cazibe merkezleri
Sporun yeni cazibe merkezleri
Galatasaray'dan TFF'ye yabancı oyuncu başvurusu
Galatasaray'dan TFF'ye yabancı oyuncu başvurusu
Offroad Şampiyonası’nın İlk Ayağı Tamamlandı
Offroad Şampiyonası’nın İlk Ayağı Tamamlandı
Beşiktaş'a stat şikayeti: Savcılık soruşturma başlattı
Beşiktaş'a 'stat' şikayeti: Savcılık soruşturma başlattı