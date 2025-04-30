Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yönetecek hakem belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.
İki takımın da hedefi puan yükseltmek
Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri sezonun son kritik maçlarında. İki takımın da hedefi puan yükseltmek. Sarı lacivertli takımın evinde oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı.
Dev maç 4 Mayıs Pazar günü oynanacak
Süper Lig 34. haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı 4 Mayıs Pazar günü oynanacak. Şükrü Saraçoğlu'nda Yasin Kol yönetiminde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.