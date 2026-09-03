Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Ligde 5 Eylül Cumartesi oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre, ligde 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 İstanbul Başakşehir-Galatasaray: Kadir Sağlam
5 Eylül Cumartesi:
17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol
20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Halil Umut Meler
6 Eylül Pazar:
17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır
17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor: Davut Dakul Çelik
20.00 Kocaelispor-Samsunspor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Çağdaş Altay
7 Eylül Pazartesi:
20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy