Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 4 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 32, 33 ve 34. haftanın maç programları açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 34. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 4 Mayıs Pazar saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.
Süper Lig'de 32, 33 ve 34. haftanın maç programları şu şekilde:
32. HAFTA
18 Nisan Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)
20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK (RAMS Park)
19 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)
19.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
20 Nisan Pazar:
13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)
19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor (Ülker)
21 Nisan Pazartesi:
20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor
33. HAFTA
25 Nisan Cuma:
20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)
26 Nisan Cumartesi:
16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
27 Nisan Pazar:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
28 Nisan Pazartesi:
20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)
34. HAFTA
2 Mayıs Cuma:
20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
3 Mayıs Cumartesi:
16.00 Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor (Gain Park)
16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)
19.00 Galatasaray-Net Global Sivasspor (RAMS Park)
4 Mayıs Pazar:
16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
5 Mayıs Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)