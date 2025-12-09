Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi ve saati belli oldu.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 23 Aralık Salı günü, saat 20.30'da oynanacak.
TFF'nin açıkladığı program:
17 Aralık Çarşamba
15.00: Fatih Karagümrük - İstanbulspor / Atatürk Olimpiyat
18.00: Çaykur Rizespor - Gaziantep FK / Çaykur Didi
20.30: Trabzonspor - Alanyaspor / Papara Park
18 Aralık Perşembe
17.30: Gençlerbirliği - Bodrum FK / Eryaman Stadyumu
20.30: Galatasaray - Başakşehir / RAMS Park
23 Aralık Salı
15.00: Kocaelispor - Erzurumspor FK / Kocaeli Stadyumu
17.30: Konyaspor - Antalyaspor / Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
20.30: Fenerbahçe - Beşiktaş / Chobani Stadyumu
24 Aralık Çarşamba
13.00: Iğdır FK - Aliağa Futbol A.Ş / Iğdır Şehir Stadı
15.30: Boluspor - Fethiyespor / Bolu Atatürk
18.00: Keçiörengücü - Beyoğlu Y. Çarşı Spor
20.30: Samsunspor - Eyüpspor / Samsun Yeni 19 Mayıs