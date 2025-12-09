  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Takip Et

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi ve saati belli oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Takip Et

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 23 Aralık Salı günü, saat 20.30'da oynanacak.

TFF'nin açıkladığı program: 

17 Aralık Çarşamba

15.00: Fatih Karagümrük - İstanbulspor / Atatürk Olimpiyat

18.00: Çaykur Rizespor - Gaziantep FK / Çaykur Didi

20.30: Trabzonspor - Alanyaspor / Papara Park

18 Aralık Perşembe

17.30: Gençlerbirliği - Bodrum FK / Eryaman Stadyumu

20.30: Galatasaray - Başakşehir / RAMS Park

23 Aralık Salı

15.00: Kocaelispor - Erzurumspor FK / Kocaeli Stadyumu

17.30: Konyaspor - Antalyaspor / Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu

20.30: Fenerbahçe - Beşiktaş / Chobani Stadyumu

24 Aralık Çarşamba

13.00: Iğdır FK - Aliağa Futbol A.Ş / Iğdır Şehir Stadı

15.30: Boluspor - Fethiyespor / Bolu Atatürk

18.00: Keçiörengücü - Beyoğlu Y. Çarşı Spor

20.30: Samsunspor - Eyüpspor / Samsun Yeni 19 Mayıs