Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bugün oynanacak derbide VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde mücadele edecek.

Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Müsabakada VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR'da da İbrahim Çağlar Uyarcan ile Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yoğun bakıma alındıRumen teknik direktör Mircea Lucescu yoğun bakıma alındıSpor
Akaryakıta zam bekleniyor: İşte 5 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam bekleniyor: İşte 5 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bakanlık tek tek ifşa etti: Lahmacunda sakatat, köftede deri dokusu kullanmışlar! İşte o markalar...Bakanlık tek tek ifşa etti: Lahmacunda sakatat, köftede deri dokusu kullanmışlar! İşte o markalar...Ekonomi
Meclis'te kritik hafta: Doğum izni 24 haftaya uzatılıyorMeclis'te kritik hafta: Doğum izni 24 haftaya uzatılıyorEkonomi

 