Fenerbahçe, borsanın şampiyonu

Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri 2022 yılında yüzde 158,9 değer kazanarak tüm zamanların en iyi yıllık performansını sergiledi.

Yılı Fenerbahçe 7 milyar 215 milyon 642 bin lira, Galatasaray 4 milyar 271 milyon 400 bin lira, Trabzonspor 2 milyar 395 milyon lira, Beşiktaş 1 milyar 425 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

2022'de Fenerbahçe 8 milyar 185 milyon 646 bin lira, Galatasaray ise 4 milyar 957 milyon 200 bin lira ile tarihi zirveyi gördü. Fenerbahçe'nin hisse fiyatı da 85,00 lira ile geçen sene tarihi zirvesine ulaştı. Fenerbahçe, hem yeşil sahalarda hem de borsada yatırımcısını sevindirdi

Trabzonspor yüzde 21 düşüş yaşadı

Yatırımcısına yüzde 143,4 kazandıran Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin 2010 yılından bu yana en iyi performansını sergiledi. Galatasaray'ın hisse fiyatı ise 9,59 lira ile 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ise 2022 yılında yatırımcısına yüzde 43,1 kazandırdı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri ise geçen yıl yüzde 21 düşüş kaydetti.

Spor endeksi, geçen yıl yüzde 66,3 değer kazandı. Spor endeksi de böylece ile 2022 yılında 2.102,03 puan seviyesine ulaşarak tarihi zirveyi gördü.