Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıyor!

Fenerbahçe’nin, Bankalar Birliği yapılandırma anlaşmasından bu akşam itibarıyla ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulübün, söz konusu anlaşmadan çıkmak için yaklaşık 65 milyon euro ödeme yapacağı belirtiliyor. 3-4-3’ten Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe yönetiminin bu gelişmeyi kısa süre içinde resmen açıklaması öngörülüyor.

Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar da daha önce Bankalar Birliği anlaşmasına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde bu sürece dair görüşlerini kamuoyuyla paylaşmıştı.

"Sponsorluk gelirlerimizi sürdürülebilir şekilde artırıyoruz"

"Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir: Sportif başarının yanısıra; finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı gelirler.

Ocak 2026’da Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz. Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle Fenerbahçemizin yarınlarını güvence altına alıyoruz. Sponsorluk gelirlerimizi sürdürülebilir şekilde artırıyoruz.

Yeni projelerle kulübümüze uzun vadeli ek gelirler kazandırıyoruz. Tüm detaylar Ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulu’nda, Başkanımız Sayın Sadettin Saran ve yönetimi tarafından, camiamızla tam şeffaflıkla paylaşılacaktır."