Fenerbahçe, Çekya'da 2 puan bıraktı
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen'le karşı karşıya geldi. Mesta Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 7'ye, Viktoria Plzen de 8'e yükseltti.
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe, 27 Kasım'da İstanbul'da Ferençvaroş'u konuk edecek.
