Fenerbahçe de favoriler arasında: Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 play-off turunun tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde dördüncü favori olarak gösterildi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.
Kura çekimi öncesinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin şampiyonluk oranları güncellendi.
Şampiyonluk oranı güncellendi
Fenerbahçe'nin son 16 play-off turu öncesindeki oranı 13.00 olarak belirlenmişti. Son 16 turuna kalan takımların netlik kazanmasının ardından bu oran 9.00'a düştü.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğun dördüncü favorisi olarak gösterildi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğun en güçlü adayı Aston Villa (3.15) olurken İngiliz ekibini Fiorentina (5.00) ve Lille (6.40) takip etti.