  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe, deplasmanda AZ Alkmaar’a mağlup oldu
Takip Et

Fenerbahçe, deplasmanda AZ Alkmaar’a mağlup oldu

Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe, deplasmanda AZ Alkmaar’a mağlup oldu
Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya geldi. AFAS Stadyumu’nda saat 23.00'te başlayan karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton yönetti.

Ev sahibi AZ Alkmaar Ro Zangelo Daal’ın 59. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 70. dakikada Yusuf En Nesyri’nin golüyle Fenerbahçe durumu 1-1’e getirdi. AZ Alkmaar 75. dakikada Kees Smit ve 87. dakikada Denso Kasius ile skoru 3-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe deplasmanda AZ Alkmaar’a 3-1 mağlup oldu.

Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendiGalatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendiSpor

 

Okan Buruk’tan, UEFA Avrupa Ligi’nde rekorOkan Buruk’tan, UEFA Avrupa Ligi’nde rekorSpor

 

Spor
Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi
Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi
Okan Buruk’tan, UEFA Avrupa Ligi’nde rekor
Okan Buruk’tan, UEFA Avrupa Ligi’nde rekor
PFDK'dan Jose Mourinho'ya 1 maç ceza
PFDK'dan Jose Mourinho'ya 1 maç ceza
Sergen Yalçın: Amedspor'dan teklif aldım
Sergen Yalçın: Amedspor'dan teklif aldım
Golbol Kadın Milli Takımı ve Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli, Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün sahibi oldu
Golbol Kadın Milli Takımı ve Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli, Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün sahibi oldu
Beşiktaş Malmö'yü iki golle geçti
Beşiktaş Malmö'yü iki golle geçti