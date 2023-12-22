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Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk'un maaşına zam

Süper Lig'de 1,5 yıldır sarı kırmızılı takımın başında olan teknik direktör Okan Buruk'un maaşına zam yapıldığı ileri sürüldü.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk'un maaşına zam
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2022-23 sezonu başında sarı-kırmızılı takımın başına geçen Okan Buruk, mali şartları konuşmadan 1+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. 

17 milyon TL kazanan teknik adamın, şampiyonluk sonrasında opsiyonu kullanılmış ve ücreti sözleşmede yazan rakama göre 20 milyon TL'ye çıkmıştı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yönetim, 1.5 yıldır Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk'a beklenen zammı yaptı. 

Yüzde 50 iyileştirmeyle tecrübeli teknik direktörün garanti parası 30 milyon TL oldu.

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