Fenerbahçe, Devler Ligi için sahada: Asensio ve Kerem Aktürkoğlu forma giyemeyecek

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de Fransız ekibi Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek. İki ekip geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynadığı müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Kanarya, deplasmandaki maçta her türlü galibiyetinde 'lig aşaması' biletini alacak. 90 dakikanın berabere bitmesi durumunda uzatmalar, eşitlik bozulmaması durumunda ise seri penaltı atışlarına geçilecek.

İsmail Kartal'ın öğrencileri son olarak Süper Lig'de Konyaspor'u 4-2 mağlup ederek moral buldu. Lyon ise Ligue 1'in ilk haftasında konuk olduğu Toulouse'u 2-0 yenerek lige 3 puanla başladı.

Hedef lig aşaması

UEFA tarafından 2024-2025 sezonu başında uygulamaya konulan 'lig aşaması'nda Fenerbahçe, ilk kez yer almanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele etmişti. 2011 ve 2014 yıllarında ise Süper Lig'de şampiyon olarak Devler Ligi bileti almasına rağmen UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezaları aldı. Sonraki sezonlarda ise bu organizasyonda elemeleri geçemedi.

Lyon ile 7. randevu

Fenerbahçe ile Lyon, 7. kez kozlarını paylaşacak. İki ekip 2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Fransız ekibi, 4 maçta da galip gelen taraf oldu. Taraflar 23 Ocak 2025'te bu kez statü değişikliğine gidilen UEFA Avrupa Ligi'nde rakip oldu ve maç golsüz eşitlikle sonuçlandı. Son olarak ise geçtiğimiz hafta UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşırlarken, 6 maçlık randevuda Fenerbahçe galibiyet elde edemedi. Sarı-lacivertliler rekabette 5 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.

Fransa takımları ile 27. kez

Fenerbahçe, bugüne kadar Fransa ekipleriyle 26 müsabakaya çıktı. En fazla resmi maçı da 6'şar kez Nice ve Lyon ile oynadı. Lille ile 4 kez rakip olan sarı-lacivertliler; Bordeaux, Cannes, Marsilya, Monaco ve Rennes ile de 2'şer maç yaptı. Kanarya, Fransa takımlarına karşı 6 galibiyet elde ederken, 8 beraberlik aldı. 12 müsabakada ise mağlubiyet yaşadı.

Avrupa kupalarında 306. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarın oynayacağı mücadeleyle birlikte 306. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 121 galibiyet alırken, 67 maçta da berabere kaldı. 117 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 415 gol gönderirken, kalesinde ise 425 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 48. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 47 kez eleme maçı oynadı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 18 galibiyet alırken, 15 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 68 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 53 gole engel olamadı.

Asensio ve Kerem Aktürkoğlu forma giyemeyecek

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı maçta kafa travması geçiren ve hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun MR görüntülemesinde hiçbir bulguya rastlanmazken, protokol gereği durumu takip ediliyor. Aynı müsabaka sonrası Marco Asensio'nun kontrol amaçlı gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme tespit edildiği açıklandı. İspanyol oyuncunun da tedavisine başlanırken, sarı-lacivertliler Lyon müsabakasına iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.

Maurizio Mariani düdük çalacak

Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani düdük çalacak. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Luca Zufferli olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda İtalyan Marco Di Bello oturacak. AVAR'da ise Luca Pairetto eşlik edecek.

Hakem Mariani, bugüne kadar Fenerbahçe'nin 3 maçında görev yaptı. 2021-2022 sezonu Avrupa Ligi grup aşamasında Eintracht Frankfurt ile oynanan maçın yanı sıra aynı sezon UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Slavia Prag ile oynanan karşılaşmada düdük çaldı. Geçtiğimiz sezon ise Nottingham Forest - Fenerbahçe maçını yönetti.

İsmail Kartal, Avrupa kupalarında 24. maçında

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin başında 3 farklı sezonda 23 kez Avrupa maçına çıktı. UEFA Konferans Ligi'nde 18, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5 kez olmak üzere bu süreçteki karşılaşmalarda 14 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler yer alıyor:

"Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene."