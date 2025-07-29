Fenerbahçe duyurdu! 'Chobani' anlaşmasında imzalar yarın atılacak
Fenerbahçe, Chobani ile yapılan anlaşmanın ardından resmi imzaların yarın 12.00'de atılacağını duyurdu.
Fenerbahçe, stadyum isim hakkı ve Avrupa maçlarında kullanılacak forma sponsorluğu için Chobani ile büyük bir anlaşmaya imza attı. Sarı-lacivertli kulüp, “Fenerbahçe ve Chobani Arasında Tarihi İş Birliği: Geleceğe Atılan İmza” başlığıyla yaptığı açıklamada, “Kulübümüz ile ABD’nin ve dünyanın önde gelen gıda markalarından Chobani arasında, stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımımızın Avrupa karşılaşmalarında forma göğüs sponsorluğunu kapsayan resmi anlaşmanın imzaları atılıyor” ifadelerine yer verdi.
2+3 yıllığına anlaştığını duyurmuştu
Fenerbahçe Chobani ile stadyum isim sponsorluğu için 5+5, Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için 2+3 yıllığına anlaştığını duyurmuştu.
Sarı-lacivertli ekip, 10 yılda stat sponsorluğundan 100 milyon, forma sponsorluğundan ise 5 yılda en az 20 milyon gelir elde edeceğini açıklamıştı.