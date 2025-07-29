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Fenerbahçe duyurdu! 'Chobani' anlaşmasında imzalar yarın atılacak

Fenerbahçe, Chobani ile yapılan anlaşmanın ardından resmi imzaların yarın 12.00'de atılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe duyurdu! 'Chobani' anlaşmasında imzalar yarın atılacak
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Fenerbahçe, stadyum isim hakkı ve Avrupa maçlarında kullanılacak forma sponsorluğu için Chobani ile büyük bir anlaşmaya imza attı. Sarı-lacivertli kulüp, “Fenerbahçe ve Chobani Arasında Tarihi İş Birliği: Geleceğe Atılan İmza” başlığıyla yaptığı açıklamada, “Kulübümüz ile ABD’nin ve dünyanın önde gelen gıda markalarından Chobani arasında, stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımımızın Avrupa karşılaşmalarında forma göğüs sponsorluğunu kapsayan resmi anlaşmanın imzaları atılıyor” ifadelerine yer verdi.

2+3 yıllığına anlaştığını duyurmuştu

Fenerbahçe Chobani ile stadyum isim sponsorluğu için 5+5, Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için 2+3 yıllığına anlaştığını duyurmuştu.

Sarı-lacivertli ekip, 10 yılda stat sponsorluğundan 100 milyon, forma sponsorluğundan ise 5 yılda en az 20 milyon gelir elde edeceğini açıklamıştı.

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