Fenerbahçe duyurdu: João Pedro için karar verildi
Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda karşılıklı anlaşarak Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Kulübün açıklamasında, "Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Joao Pedro, Fenerbahçe'ye 2022/23 sezonunda Cagliari'den imza attı. Pedro, sarı-lacivertli takımda 28 maça çıkarken 5 gol ve 1 asist kaydetti. Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezonu ülkesinin takımlarından Gremio'da kiralık olarak geçirdi.