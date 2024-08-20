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Fenerbahçe duyurdu: João Pedro için karar verildi

Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe duyurdu: João Pedro için karar verildi
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Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda karşılıklı anlaşarak Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Kulübün açıklamasında, "Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Joao Pedro, Fenerbahçe'ye 2022/23 sezonunda Cagliari'den imza attı. Pedro, sarı-lacivertli takımda 28 maça çıkarken 5 gol ve 1 asist kaydetti. Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezonu ülkesinin takımlarından Gremio'da kiralık olarak geçirdi.

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