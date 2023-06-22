Fenerbahçe, Dzeko'yu KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Edin Dzeko transferini KAP'a bildirdi.
AA
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Fenerbahçe, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'yla 2 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamada,"Profesyonel futbolcu Edin Dzeko ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 avro ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.