Fenerbahçe, Ederson transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, gece yarısı Türkiye'ye getirdiği yeni transferi Ederson Santana de Moraes'i için KAP bildirimi yaptı.

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Brezilyalı kaleci Ederson Moraes'in transferini duyurdu.

Fenerbahçe, yıldız file bekçisi Ederson'un transferini KAP'a bildirdi.

Sarı lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City FC ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11.000.000 Avro ödenecektir" denildi.

2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen 32 yaşındaki eldiven, 372 maçta 168 kez kalesini gole kapattı.

