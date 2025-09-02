Fenerbahçe, Ederson transferini KAP'a bildirdi

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Brezilyalı kaleci Ederson Moraes'in transferini duyurdu.

Fenerbahçe, yıldız file bekçisi Ederson'un transferini KAP'a bildirdi.

Sarı lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City FC ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11.000.000 Avro ödenecektir" denildi.

Transfer Bilgilendirme



Kulübümüz, Brezilyalı file bekçisi Ederson’un transferi için kulübü Manchester City ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu resmi imzaların tamamlanması için İstanbul’a getirilmiştir.



2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen 32 yaşındaki eldiven, 372 maçta 168 kez kalesini gole kapattı.