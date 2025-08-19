Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen, taburcu oldu
Fenerbahçe'nin efsanevi eski başkanlarından Ali Şen, geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
86 yaşındaki Ali Şen, 13 Ağustos Çarşamba günü Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’ndeki evinde enfeksiyona bağlı ateş şikayetiyle fenalaşarak Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
6 gün süren tedavi sürecinin ardından bugün taburcu edilen Şen’in sağlık durumunun iyiye gittiği ve tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi.
Oğlu Metin Şen, dün yaptığı açıklamada, babasının durumunun iyi olduğunu ve yoğun bakımda sadece tedbir amaçlı tutulduğunu belirtmişti.