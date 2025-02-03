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Fenerbahçe eski futbolcusu Ogün Altıparmak son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu, teknik direktör Ogün Altıparmak, son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe eski futbolcusu Ogün Altıparmak son yolculuğuna uğurlandı
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Hayatını kaybeden Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Ogün Altıparmak son yolculuğuna uğurlandı.  Ogün Altıparmak ilk tören Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerinde yapıldı. 

Fenerbahçe yönetiminden Ogün Altıparmak’a veda

Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, genel sekreter Burak Kızılhan ve yöneticilerin yanı sıra, divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, eski başkan Aziz Yıldırım, eski yöneticilerden Mahmut Uslu ve İlhan Ekşioğlu, Beşiktaş Futbol A Takımı Kaptanı Mert Günok ile sevenleri katıldı. 

Cenaze namazının ardından Altıparmak'ın naaşı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Ogün Altıparmak Fenerbahçe’de 1963-68 ve 1969-71 yılları arasında forma giyerek 4 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 TSYD Kupası, 1 Atatürk Kupası, 1 Spor Toto Kupası, 1 Balkan Kupası şampiyonluğu ile birlikte gol kralı olma başarısını göstermişti.

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