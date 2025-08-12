  1. Ekonomim
  Fenerbahçe evinde 5 golle turladı
Fenerbahçe evinde 5 golle turladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off'a yükseldi.

Fenerbahçe evinde 5 golle turladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Feyenoord’u konuk etti. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 5-2 kazandı ve üst tura yükseldi.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Feyenoord, Watanabe’nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole hızlı reaksiyon gösteren sarı-lacivertli ekip, 44’te Archie Brown ve 45+2'de John Duran’ın golleriyle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 55’nci dakikada Fred’in harika golüyle skoru 3-1’e getirdi. Karşılaşmanın 83’üncü dakikasında sahneye çıkan En-Nesyri farkı 3'e çıkardı. 89'ncu dakikada Watanabe, Hollanda ekibinin 2'nci golünü kaydetti. Mücadelenin son dakikasında sahneye çıkan Talisca, 90+6'da 5'nci golü kaydetti ve skoru belirledi.

Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

Sarı-lacivertli ekip, Benfica-Nice maçının galibiyle Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için mücadele edecek.

Play-off turu maçları, 19-20 ve 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe, ilk maçı kendi evinde oynayacak.

