Fenerbahçe, Eyüpspor maçına 8 gol sığdırdı
Fenerbahçe tarihi bir skora imza atarak Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Süper Lig tarihinde son olarak 1994-1995 sezonunda Kayserispor karşısında 8 gol bulan Fenerbahçe, söz konusu maçı 8-1’lik skorla kazanmıştı.
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi 4 golle yıldızlaşırken, takım Eyüpspor maçına 8 gol sığdırdı.
Fenerbahçe'nin golleri 38. dakikada Matteo Guendouzi, 45+1. dakikada İrfan Can Kahveci, 7, 21, 47 ve 55. dakikalarda Vedat Muriqi, 4 (P) ve 80. dakikalarda Mason Greenwood'tan geldi.
Fenerbahçe bu skorla puanını 10 yaptı ve milli ara öncesi maç fazlasıyla 5. basamakta yer aldı. Bu sezon 5. kez yenilen Eyüpspor ise 3 puanla 17. sırada yer buldu.
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