Fenerbahçe, Eyüpspor maçına 8 gol sığdırdı

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi 4 golle yıldızlaşırken, takım Eyüpspor maçına 8 gol sığdırdı.

Fenerbahçe'nin golleri 38. dakikada Matteo Guendouzi, 45+1. dakikada İrfan Can Kahveci, 7, 21, 47 ve 55. dakikalarda Vedat Muriqi, 4 (P) ve 80. dakikalarda Mason Greenwood'tan geldi.

Fenerbahçe bu skorla puanını 10 yaptı ve milli ara öncesi maç fazlasıyla 5. basamakta yer aldı. Bu sezon 5. kez yenilen Eyüpspor ise 3 puanla 17. sırada yer buldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor deplasmanına çıkacak.