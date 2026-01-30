Fenerbahçe, FCSB ile berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son haftasında Fenerbahçe deplasmanda FCSB ile karşı karşıya geldi. National Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin golünü 19. dakikada İsmail Yüksek atarken FCSB'nin golünü 71. dakikada Cisoti kaydetti.

Bu sonucun ardından ilk 24'ü daha önce garantileyen Fenerbahçe puanını 12'ye yükselterek son 16 play-off turuna kalmayı başardı. FCSB ise 7 puanda kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri ise Nottingham Forest ve Viktoria Plzen oldu.