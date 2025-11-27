  1. Ekonomim
Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros karşısındaki ilk 11'leri belli oldu.


Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında bu akşam saat 20.45’te Kadıköy’de Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u ağırlıyor.

Bu akşam saat 20.45’te Chobani Stadı’nda Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u konuk ediyor. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

Stat: Chobani

Hakemler: Ricardo de Burgos, Iker De Francisco, Asier Perez De Mendiola (İspanya)

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe Demir, Brown, Alvarez, Asensio, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Varga, Yusuf Bamidele

