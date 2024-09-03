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Fenerbahçe finansal raporunu KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2023-2024 sezonunda 1 milyar 664 milyon 582 bin 101 TL kar elde ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe finansal raporunu KAP'a bildirdi
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Fenerbahçe Spor Kulübü, 01.06.2023 - 31.05.2024 tarihleri arasındaki finansal raporunu KAP'a açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 2023-24 sezonunu kapsayan 01.06.2023 - 31.05.2024 tarihleri arasında tam 1 milyar 664 milyon 582 bin 101 TL kar edildiği açıklandı.

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada "kontrol gücü olmayan payların" 57 milyon 428 bin 238 TL olduğu ifade edilirken, "ana ortaklık paylarının" 1 milyar 587 milyon 153 bin 863 TL kar getirdiği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüp, bir önceki sezon 287 milyon 535 bin 955 TL kar ettiğini açıklamıştı.

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