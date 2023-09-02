Fenerbahçe, GAİN'le anlaştı

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, sponsorluk için GAİN ile anlaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "GAİN dijital içerik platformunun logosu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'mızın ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçlarındaki formalarının sırtındaki numaranın üzerinde ve EuroLeague maçlarında ise diğer sponsor logomuzla beraber formalarımızın sırtındaki numaranın altında yer alacaktır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, GAİN'e dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin diyoruz. Destekleri için teşekkür ediyoruz." denildi.