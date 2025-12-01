Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde puanlar paylaşıldı
Derbide Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Galatasaray'ın golünü 27. dakikada Leroy Sane kaydederken Fenerbahçe'nin golünü 90+5. dakikada John Duran attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 33'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise puanını 32'ye yükseltti.
Gelecek hafta Galatasaray sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Fenerbahçe de deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak.