Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde seyirci kararı
Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçına deplasman takım taraftarı da alınacak. Bu kararla maçı 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftar stattan izleyebilecek.
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi.
Galatasaraylı taraftarlar, maçın oynanacağı stada toplu giriş yapabilecek.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadı'nda 24 Aralık Pazar günü oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.