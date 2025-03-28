Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu mu? İşte o isim...
TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray maçı için yerli orta hakem kararının ardından Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi şimdiden merak konusu oldu. Dev maçta yerli orta hakemin düdük çalmasına kesin gözüyle bakılırken, görev alacak hakemin de büyük oranda belli olduğu iddia edildi.
Beşiktaş'ın yabancı orta hakem talebine karşın TFF, Galatasaray derbisinde Yasin Kol'u görevlendirdi. Bu kararın ardından Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi şimdiden tartışma konusu oldu.
Öte yandan TFF'nin Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemini şimdiden belirlediği öne sürüldü.
Sözcü'nün haberine göre Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Sakatlığı bulunan Halil Umut Meler'in iyileşmesi durumunda deneyimli hakemin, derbinin alternatif ismi olacağı haber detayında yer aldı.
TFF, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlarda Mehmet Türkmen'e görev vermedi.