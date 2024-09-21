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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin ilk 11’leri belli oldu.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk ediyor.

Saat 20.00'de başlayacak dev derbinin ilk 11'leri belli oldu.

İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Yunus, Osimhen

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