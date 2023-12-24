Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlayacak.

Kadıköy'de oynanacak derbide VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görev yapacak. Derbinin AVAR koltuğunda ise Özgür Yankaya ile Kerem Ersoy oturacak.

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat 19:00'da başlayacak.