Fenerbahçe-Galatasaray maçı biletleri: Fiyatlar belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için bilet satışları başladı. Mücadele, 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Chobani Stadı’nda gerçekleşecek. Peki FB-GS derbi biletleri ne kadar?

Kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler önce yüksek divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyelerin erişimine açıldı. Yarın saat 11.00’de Fenerbahçe Kart sahipleri bilet satın alabilecek, genel satış ise 30 Kasım Pazar günü saat 11.00’de başlayacak. Maç biletleri passo.com.tr üzerinden temin edilebilecek.

Bilet fiyatları

Kuzey Spor Toto Tribünü: 2.500 TL

Misafir Tribünü: 2.500 TL

Fenerium Üst Maraton Üst A I Blok: 4.750 TL

Fenerium Üst Maraton Üst B H Blok: 5.250 TL

Fenerium Üst Maraton Üst C G Blok: 6.200 TL

Fenerium Üst Maraton Üst D F Blok: 7.000 TL

Fenerium Üst Maraton Üst E Blok: 7.500 TL

Fenerium Alt Maraton Alt A I Blok: 10.400 TL

Fenerium Alt Maraton Alt B H Blok: 12.000 TL

Fenerium Alt Maraton Alt C G Blok: 14.350 TL

Fenerium Alt Maraton Alt Adidas D F Blok: 16.300 TL

VİP (Maraton Alt Fenerium Alt Adidas E Blok): 49.350 TL