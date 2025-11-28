Fenerbahçe-Galatasaray maçı biletleri: Fiyatlar belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için bilet satışları başladı mı? FB-GS derbi biletleri ne kadar? Taraftarlar için beklenen açıklama geldi. Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasının biletleri kademeli olarak satışa sunulacak. Taraftarlar biletlerini passo.com.tr üzerinden satın alabilecek.
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için bilet satışları başladı. Mücadele, 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Chobani Stadı’nda gerçekleşecek. Peki FB-GS derbi biletleri ne kadar?
Kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler önce yüksek divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyelerin erişimine açıldı. Yarın saat 11.00’de Fenerbahçe Kart sahipleri bilet satın alabilecek, genel satış ise 30 Kasım Pazar günü saat 11.00’de başlayacak. Maç biletleri passo.com.tr üzerinden temin edilebilecek.
Bilet fiyatları
Kuzey Spor Toto Tribünü: 2.500 TL
Misafir Tribünü: 2.500 TL
Fenerium Üst Maraton Üst A I Blok: 4.750 TL
Fenerium Üst Maraton Üst B H Blok: 5.250 TL
Fenerium Üst Maraton Üst C G Blok: 6.200 TL
Fenerium Üst Maraton Üst D F Blok: 7.000 TL
Fenerium Üst Maraton Üst E Blok: 7.500 TL
Fenerium Alt Maraton Alt A I Blok: 10.400 TL
Fenerium Alt Maraton Alt B H Blok: 12.000 TL
Fenerium Alt Maraton Alt C G Blok: 14.350 TL
Fenerium Alt Maraton Alt Adidas D F Blok: 16.300 TL
VİP (Maraton Alt Fenerium Alt Adidas E Blok): 49.350 TL