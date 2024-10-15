Fenerbahçe, Galatasaray'ın "ortak otorite" teklifini kabul etti

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarına Fenerbahçe'den cevap geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "NTV kanalında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Hatipoğlu’nun önerisine yönelik açıklamamızdır.

Sn. Hatipoğlu’nun “Son 2 yıl ve bu ilk 8 hafta dahil, tüm tartışmalı pozisyonlar, kulüplerin kabul edecekleri otoriteler tarafından değerlendirilsin. Hangi takım hakem hatalarından ne kadar puan kazanmış, ne kadar puan kaybetmiş, çıksın. O zaman gerçekler ortaya çıkar.” teklifini kabul ediyoruz.

Öncelikle ve ivedilikle bu sezondan başlayarak ilk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız.

İstedikleri isimleri belirleyerek bu teklifi hayata geçirmek için en kısa sürede kendileriyle diyalog ve görüşme dahil her adımı atmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna vurguluyoruz.

Böylelikle; şampiyonluk yarışında Türk Futbol tarihinin unutamayacağı skandal hakem hatalarının ve kritik dönemeçlerde yaşananların açıklığa kavuşacağına inanıyoruz." denildi.

İbrahim Hatipoğlu ne demişti?

Hakem hataları hakkında da konuşan Hatipoğlu, "Son iki sezondur hakemler ile Galatasaray arasında yaşananlar tartışıldı. Bizim geçen yıllar da dahil olmak üzere şöyle bir tezimiz var. Son iki yıldaki tüm pozisyonlar, kabul edecekleri bir otorite tarafından değerlendirilsin. Kim ne kadar puan kazanmış veya kaybetmiş hesaplansın. O zaman gerçekler ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.