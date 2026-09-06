Fenerbahçe galibiyeti ardından Emirhan Topçu: Bu tür maçları Beşiktaş olarak iyi oynuyoruz

Beşiktaş, Süper Lig’in 4’üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş forması giyen Emirhan Topçu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok iyi çalıştıklarını ve 3 puandan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Emirhan Topçu, "Bizim için çok moral oldu gerçekten bu 3 puan. Deplasmanda, Kadıköy’de 3 puan aldık. Gerçekten çok mutluyuz. Çok iyi çalışmıştık, çok çalışmıştık. Hoca da bu maçın çok üstünde durmuştu. Çünkü derbi, o da farkında. O da İtalya’da derbi gördü. Çok mutluyuz. İnşallah böyle devam eder. Bu tür maçları Beşiktaş olarak iyi oynuyoruz. İnşallah devam eder" ifadelerini kullandı.

‘Biz de ikinci devre İnönü'ye bekleriz'

Archie Brown’ın derbi öncesi sözlerinin hatırlatılması üzerine Emirhan, "Vallahi bizim taraftarımıza güzel bir mesaj vermişti ’Hoş geldiniz’ diye. Hoş bulduk dedik. Biz de zaten bunun cevabını verdiğimizi düşünüyorum. Biz de ikinci devre İnönü’ye bekleriz, onlar da hoş gelir inşallah. Tekrardan orada görüşürüz" sözlerini sarf etti.

Emirhan Topçu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Açıkçası isim isim bakmıyorum ben. Çünkü elimden geldiği gibi performans vermeye çalışıyorum. O maç öyle oldu, bu maç da böyle oldu. İnşallah hep böyle devam eder. Anadolu kulüplerine karşı, büyük takımlara karşı... 3 puan 3 puandır. Kime karşı iyi oynadığın önemli değil. Ben hep böyle oynamaya çalışacağım, elimden geleni vermeye çalışıyorum her zaman.”