Fenerbahçe galibiyeti koruyamadı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçen Fenerbahçe, son dakikada yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
Fenerbahçe 4. dakikada Oğuz Aydın ile 11. dakikada Greenwood'un golleriyle 2-0 öne geçti. Slavia Prag 15. dakikada Provod ve 90. dakikada Kacor'un golleriyle sahadan 2-2 berabere ayrıldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 2'ye Slavia Prag da 1'e yükseltti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşama günü Fenerbahçe sahasında Liverpool'u konuk edecek.