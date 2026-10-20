  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Fenerbahçe galibiyeti koruyamadı
Takip Et

Fenerbahçe galibiyeti koruyamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçen Fenerbahçe, son dakikada yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Fenerbahçe galibiyeti koruyamadı
Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. 

Fenerbahçe 4. dakikada Oğuz Aydın ile 11. dakikada Greenwood'un golleriyle 2-0 öne geçti. Slavia Prag  15. dakikada Provod ve 90. dakikada Kacor'un golleriyle sahadan 2-2 berabere ayrıldı. 

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 2'ye Slavia Prag da 1'e yükseltti. 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşama günü Fenerbahçe sahasında Liverpool'u konuk edecek.