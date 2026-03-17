Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı farklı geçti

Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 4-1'lik skorla galip ayrılarak Galatasaray'a bir adım daha yaklaştı. Maçta Fenerbahçe adına golleri Nene ve Kante atarken, Gaziantep'in tek golü Maxim'den geldi.

İlk yarıdan notlar



15. dakikada Levent Mercan’ın pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Nene’nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan’da kaldı.

20. dakikada sol kanattan Archie Brown’un çevirdiği topta ceza sahası içi sol çaprazdan Asensio’nun yaptığı vuruşta son anda savunmada Abena’nın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

32. dakikada orta alanda topla buluşan Maxim, pasını sağ kanattaki Bayo’ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada sol taraftan Maxim’in kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte iyi yükseken Tayyip Talha Sanuç’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

41. dakikada rakibini savunmada eksik yakalayan Fenerbahçe’de Musaba’nın pasıyla topla buluşan Sidiki Cherif, ceza sahasına girerek altıpasın sağından vuruşunu yaptı. Kaleci Burak Bozan’dan dönen topu kale önünde Dorgeles Nene tamamladı. 1-0

İkinci yarıdan notlar



47. dakikada sağ kanattan Maxim’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Asensio’nun topa elle müdahalesinin ardından Oosterwolde, meşin yuvarlağı kafayla kornere gönderdi. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi.

52. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Maxim, sol alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

56. dakikada ceza yayı gerisinden Mert Müldür’ün yaptığı ortada altıpasın solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Asensio’nun vuruşunda kaleci Burak Bozan topu kornere çeldi.

59. dakikada sol taraftan paslaşarak kullanılan kornerde Asensio, topu Kante’ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kale önünde Abena’nın kafayla müdahalesi yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

68. dakikada Guendouzi’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Nene, ceza sahasına girip yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 3-1

79. dakikada Asensio’nun savunma arasından attığı pasta buluşan Nene, penaltı noktasının sağından yaptığı vuruşta kaleci Burak Bozan’ın üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-1

82. dakikada Guendouzi’nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.