Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden 3 puanı 3 golle aldı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren goller 14. dakikada Dorgeles Nene, 35. ve 40. dakikalarda Youssef En-Nesyri’den geldi. Gençlerbirliği’nin tek sayısı ise 64. dakikada Goutas’tan geldi.

Bu sonucun ardından 1 maçı eksik olan Fenerbahçe puanını 7’ye yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Henüz puanla tanışamayan Gençlerbirliği ise son sırada kaldı.

Milli ara sonrası Fenerbahçe 5. haftada Trabzonspor’u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Rizespor deplasmanına gidecek.

İlk yarıdan notlar

2. dakika Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin yerden ortasında Talisca hareketlendi ancak kaleci Gökhan, son anda araya girdi.

14. dakika Gol sesi geldi. Fenerbahçe 1-0 önde. Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın yaptığı ortayı arka direkte tamamlayan Nene, takımını öne geçirdi.

19. dakika Fenerbahçe farkı 2’ye yükseltmeye çok yaklaştı. Anderson Talisca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Gökhan kornere çeldi.

31. dakika Fenerbahçe tehlikeli geldi. Hızlı gelişen hücumda sağ kanatta topla buluşan Nene, rakibini çalımlayıp topu En-Nesyri’ye çevirdi. Faslı oyuncunun penaltı noktasından yaptığı tek vuruş auta çıktı.

35. dakika Gol sesi geldi. Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Çağlar Söyüncü’nün pasında sol çizgiye inen Archie Brown’ın ortasını Youssef En-Nesyri tamamladı ve skor 2-0 oldu.

40. dakika Gol sesi geldi. Fenerbahçe skoru 3-0 yaptı. Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın çevirdiği topu Edson Alvarez tamamlamak istedi ancak savunmadan seken topu En-Nesyri ağlara gönderdi.

İkinci yarıdan notlar

51. dakika Fenerbahçe 4. gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta En-Nesyri'nin yerden çevirdiği topa yay üzerinden vuran Talisca'nın hamlesi yetersiz kaldı. Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı.

51. dakika Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Hızlı gelişen hücumda Nene'nin pasıyla ceza sahasına giren Brown’ın şutu az farkla auta gitti.

58. dakika Fenerbahçe’de Brown ve Fred oyundan çıkarken, yerlerine Oosterwolde ve İsmail Yüksek dahil oldu.

64. dakika Gol sesi geldi. Gençlerbirliği farkı 2’ye indirdi. Kullanılan köşe vuruşu sonrası yaşanan karambolde Goutas’ın şutu ağlarla buluştu ve skor 3-1 oldu.

67. dakika Fenerbahçe’de Talisca ve Oğuz Aydın oyundan çıktı. Yerlerine Szymanski ve Mert Müldür dahil oldu.