Fenerbahçe, Giresun’da yara aldı
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bitexen Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Giresunspor'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Fenerbahçe 20. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle öne geçti.
Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Ev sahibi Giresunspor 68. dakikada Bajic'in golüyle eşitliği yakaladı.
Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere bitti.
Bu sonucun ardından Bitexen Giresunspor 28, Fenerbahçe ise 68 puanla haftayı tamamladı.