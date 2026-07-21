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Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi tek golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe, Gornik Zabrze’yi tek golle geçti
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gollü 37. dakikada Anderson Talisca serbest vuruştan kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe üst tura yükselmek adına deplasmanda oynayacağı rövanş öncesi avantaj elde etti. Müsabakanın rövanşı, 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.