Fenerbahçe, Grupa Azoty Chemik ile karşılaşacak
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Grupa Azoty Chemik'e konuk olacak.
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Szczecin kentindeki Netto Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertli takım, CEV Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna yükselmişti.
Grupa Azoty Chemik ise E Grubu'nu aynı sırada bitirerek play-off bileti almıştı.