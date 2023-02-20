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Fenerbahçe, Grupa Azoty Chemik ile karşılaşacak

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Grupa Azoty Chemik'e konuk olacak.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Szczecin kentindeki Netto Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli takım, CEV Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna yükselmişti.

Grupa Azoty Chemik ise E Grubu'nu aynı sırada bitirerek play-off bileti almıştı.

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