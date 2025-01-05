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Fenerbahçe, Hatayspor’a karşı galibiyet serisini 8 maça çıkardı

Trendyol Süper Lig’de Atakaş Hatayspor’u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, rakibine karşı galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

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Fenerbahçe, Hatayspor’a karşı galibiyet serisini 8 maça çıkardı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında konuk ettiği Hatayspor’u 2-1 yendi. Süper Lig’de 5. sezonunu yaşayan Hatayspor ile 9. kez karşılaşan Kanarya, rakibine kaybetmezken üst üste 8. galibiyetini elde etti.

Rekabette oynanan ilk mücadele golsüz berabere tamamlanırken, sonrasındaki karşılaşmalarda Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu süreçte oynanan mücadelelerde sarı-lacivertliler 21 gol kaydederken, bordo-beyazlılar 5 kez fileleri havalandırdı.

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