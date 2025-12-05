Fenerbahçe hükmen kazandı mı? Fenerbahçe BEKO Olympiakos hükmen mi kazandı? Euroleague’nin en iddialı ekiplerinden Fenerbahçe Yunan temsilciye konuk oldu. Karşılaşma olumsuzluklar nedeniyle tamamlanamadı. Yunanistan cephesinden duruma sert tepki gelirken futbolseverler temsilcimizin hükmen galip sayılıp sayılmadığını araştırıyor.

FENERBAHÇE HÜKMEN KAZANDI MI?

Temsilcimizin hükmen kazandığına dair bilgi yok. Konu yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak. Buna karşın sahada gerekli önlemler ve tedbirler alınmadığı için Yunanistan tarafından sert tepki gösterildi.

Fenerbahçe BEKO’nun hükmen kazanmış sayılması gerektiği ifade edildi.

FENERBAHÇE BEKO OLYMPİAKOS HÜKMEN Mİ KAZANDI?

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, yoğun yağış nedeniyle ertelenen Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçında sarı-lacivertli takımın hükmen galip ilan edilmesi gerektiğini savundu.

Giannakopoulos, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Uygunsuz salon koşulları sebebiyle rakip takım lehine 20-0 hükmen galibiyet kararı uygulanacak mı merak ediyorum. Yoksa hava koşullarından veya başka şeylerden bahseden belgeler mi düzenleyecekler? Bunlar aşırı hava koşulları değil. Birçok kez yaşandı. Bazı takımlar maçların normal şartlarda oynanması için yatırım yapmadıysa yönetmelik ve kurallar açık. Kararın 20-0 hükmen galibiyet yönünde verileceği konusunda iyimserim. Bekleyip görelim." ifadelerini kullandı.