Fenerbahçe ile anılıyordu: Volkan Demirel'in görüştüğü takım belli oldu

Son olarak Bodrum FK'da görev yapan ve adı Fenerbahçe ile de anılan Volkan Demirel'in, Kayserispor ile görüştüğü iler sürüldü.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerine yeniden dönecek. 

Son olarak Bodrum FK'yi çalıştıran deneyimli teknik adam, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. 

Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Volkan Demirel, Domenico Tedesco'nun ayrılık ihtimali dillendirilirken aday listesinde yer alıyordu.

Daha önce de sık sık sarı lacivertli ekipte görev alacağına yönelik iddialar çıkan Volkan Demirel,  başka bir Süper Lig ekibinin başına geçiyor.

Aday listesine eklendi

Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırmıştı. Kulüpte yeni hoca arayışları sürerken, Volkan Demirel'in ismi gündeme geldi. Yerel basına göre, Demirel Kayserispor'un teknik direktör adayları listesine eklendi ve yönetime önerildi.

Son olarak Bodrum FK'da görev yapan Volkan Demirel, takımın başında çıktığı 13 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı ve 0.77 puan ortalaması yakalamıştı.

