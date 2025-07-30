Fenerbahçe ile Chobani arasında imzalar atıldı | Ali Koç: Türk spor tarihinde böyle bir anlaşmanın benzeri yok

Fenerbahçe ve Chobani arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'nın katılımlarıyla Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde gerçekleşti.

Avrupa maçlarında giyilecek Chobani sponsorluğundaki formalar tanıtıldı

Fenerbahçe'nin Chobani sponsorluğundaki yeni formaları da tanıtıldı.

Kulübümüz ile ABD’nin ve dünyanın önde gelen gıda markalarından Chobani arasında, stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımımızın Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğunu kapsayan anlaşmanın resmi imzaları atılıyor.



İmza törenini @fbtv, @RadyoFenerbahce, @FBSKSuperApp ve… pic.twitter.com/rsWc0NdriS — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 30, 2025

Sponsorluk anlaşmasında açılış konuşmasını Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan yaptı. Kızılhan, "Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne hoş geldiniz. Tarihimizin en önemli imzalarından biri için bir aradayız" ifadelerini kullandı.

"Bu anlaşma Türk sporu için önemli olacak"

Kızılhan sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en büyük sponsorluk anlaşması sadece Fenerbahçe için değil, Türk sporu için önemli olacak. Hamdi Ulukaya'ya teşekkür ederim. Chobani bir dünya markasına dönüşmüş, ülkemizdeki girişimcilere destek olmuş, deprem felaketine sessiz kalmamış, mültecilere iş imkanı sağlayarak, global girişimlere öncülük etmiştir."

"Toplamda 10 sezon stadyum isim sponsorluğu"

Toplamda 10 sezon ve her yıl 10 milyon Euro olmak üzere stadyum isim sponsorluğu, toplamda 5 sezon ise Avrupa forma göğüs sponsorluğu konusunda sözleşme imzaladık."

Hamdi Ulukaya: Bugünden daha güzel bir gün olamaz

Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya şöyle konuştu:

"Sayın Başkan, değerli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli Fenerbahçe ailesi, tüm Türkiyeliler ve halkımız... Bugün sabah evden çıkarken eşimle bir fotoğraf çektik ve 'Bugünden daha güzel bir gün olamaz' dedik. Bu özel günü yaşamanın sevincini taşıyorum. Burada, sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir gurur ve onur

"Bizi ikna etmese bugün burada olmazdık"

"Sayın Başkan'ın üç ay önce bir telefonu, bizi buraya getirdi. Bizi ikna etmese, bugün burada olmazdık. 'Olur mu canım Chobani ABD'de, Türkiye'de işimiz yok' dedim ama içimden de gülümsedim. İçimize kurt düştü, Sayın Başkan'ın müthiş misafirperverliği ve insanlığı... Erzincan'daki çocukluk arkadaşlarıma selam gönderiyorum, onları ilk maça bekliyorum. Buradaki müthiş enerjiyi radyodan hisseder ve Kadıköy'ü merak ederdik.

İlk defa üniversiteye hazırlanırken geldim ve kale arkasından bilet aldım. Oradaki arkadaşlarıma şimdi buradan selam gönderiyorum. Ülkemizdeki Fenerbahçelilere, çocuklara mesaj gönderiyorum.

Biz aklımızı bir araya getirirsek, yapamayacağımız bir şey yok! Burası halkın ve Fenerbahçelilerin stadyumu. Ondan başka bir şey, daha büyük duygu olamaz. Kasabadaki arkadaşlarımı buraya davet edeceğim ve beraber maç izleyeceğiz.

"Biz Fenerbahçelilerin yol arkadaşıyız"

"Sayın Başkan'ın yüreği Fenerbahçe için yanıyor. Fenerbahçe böyle duygusal bir yer. Eğer bize o telefonu açmasa, biz de burada olmazdık. Halkımız için, Fenerbahçeliler için hayırlı olsun. Biz Fenerbahçelilerin yol arkadaşıyız, bundan ötesi yok. Bugün buradayız, bir ay sonra memlekete gideceğiz ve sonra maça geleceğiz. Chobani sadece tabelada desteklemeyecek, her noktada yanınızdayız. Fenerbahçe ve ülkemiz için güzel bir şey olur.

"Bu sezon güzel şeyler olacak"

"Bu sezon çok güzel şeyler olacak, hissediyorum. Hislerime güvenen birisiyim. Beni Fenerbahçe'ye, çocukluğuma, ülkeme böyle getirdiğiniz ve kabul ettiğiniz için minnettarım."

Başkan Ali Koç'tan açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da açıklamalarda bulunurken "Gerçekleştirdiğimiz bu sponsorluk anlaşması, Türkiye'de bir spor kulübünün imza attığı en yüksek bedelli iş birliklerinden biridir ve belki en yükseğidir" Türk spor tarihinde böyle bir anlaşmanın benzeri yok! Son derece gururlu ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da en yüksek anlaşmalardan birini yaptık"

Ali Koç sözlerine şöyle devam etti:

"Hamdi Ulukaya ile Davos'ta tanıştım. O zaman yönetici değildim. Telefonunda gösterdiği videoda çocukların Fenerbahçe formalı halleriydi. Beni çok etkilemişti. Chobani grubuna teşekkür ederim. Türkiye'de bir sponsorluk olarak en yüksek işbirliğidir. Stada ikinci kez sponsor ismi alıyoruz. Bu Avrupa'da yeni gelişen bir olay. Avrupa'da en yüksek anlaşmalardan birini yaptık. Chobani ve Adidas sayesinde rekor sponsorluğa imza attık.

"Bu sadece bir sponsporluk değil"

Fenerbahçe ve Chobani yani iki dünya markası. Sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmek için çalışıyor. Fenerbahçe'ye olan aidiyeti ve bu topraklara olan inancıyla birlikte bu anlaşmadaki itici güç, Hamdi Ulukaya olmuştur." Bu sadece bir sponsorluk değil, bir hayal ve vizyon ortaklığıdır. Hamdi Ulukaya'ya camiamız adına şükranlarımı iletiyorum.

"Bu çok güzel bir yol arkadaşlığı olacak"

Aynı öğretmenden dayak yediğim arkadaşım Tarkan, Chobani'de. İlk maça götürdüğüm arkadaşım Mehmet de burada. Bu çok güzel bir yol arkadaşlığı olacak."